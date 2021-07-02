Результаты будут готовы не позднее 8 июля.

Во Владимирской области 24 и 25 июня 942 выпускника сдавали ЕГЭ по информатике. В 2021 году школьники впервые проходили испытания на компьютерах, а не на бумажных бланках.«В регионе был организован 41 пункт для проведения экзамена. Каждый вариант включал в себя 27 заданий, отличающихся по уровню сложности и необходимому для их выполнения программному обеспечению. В материалы были включены задания по практическому программированию, работе с электронными таблицами и информационному поиску. На выполнение ребятам отвели 3 часа 55 минут», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Результаты будут готовы не позднее 8 июля. Для успешного сдачи экзамена учащимся необходимо набрать 40 баллов.