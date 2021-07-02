По мнению белорусского эксперта, Александром Лукашенко натравили на Ангелу Меркель из Москвы

По мнению белорусского эксперта, Александром Лукашенко натравили на Ангелу Меркель из Москвы2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко, подводя итоги антитеррористической операции в стране, заявил о готовности предъявить претензии властям Германии и лично канцлеру Ангеле Меркель. По мнению политолога Денис Тихоненко, подобные поведение в очередной раз подтверждает, что Лукашенко находится под управлением российского лидера Владимира Путина.Белорусский эксперт подчеркнул, что раньше президент Белоруссии стремился проводить внешнюю политику самостоятельно, однако в августе 2020 года перешел так называемые "красные линии". По его мнению, Лукашенко испортил отношения со всеми странами и превратился в "коллективное пугало". Об этом сообщает портал "Политринг".Аналитик заметил, что "коллективное пугало" Лукашенко в своих целях использует Москва. К примеру, именно российские власти натравили белорусского президента на канцлера Германии, считает Тихоненко.Политолог сравнил нынешние взаимоотношения России и Белоруссии с кукольным театром. Он заявил, что президент Путин, прячась за ширмой, управляет "пугалом" Лукашенко на международной арене.В подтверждение своей позиции эксперт привел историю, когда Москва поддержала белорусского лидера во время некого заговора против Лукашенко со стороны Соединенных Штатов и спецслужб. Меж тем, политолог отметил, что рано или поздно такое развитие событий приведет к краху авторитарного режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.