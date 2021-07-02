С первого июля в России изменились тарифы на коммунальные услуги. Делается это по распоряжению Правительства от 30 октября 2020 года. Что ждет 33 регион, говорит директор департамента цен и тарифов Мария Новоселова.

С первого июля в России изменились тарифы на коммунальные услуги. Делается это по распоряжению Правительства от 30 октября 2020 года. Что ждет 33 регион, говорит директор департамента цен и тарифов Мария Новоселова.Директор департамента цен и тарифов Мария Новоселова:- С первого июля по Владимирскому региону средний рост составит утвержденный 3, 4%. Кроме среднего роста Правительство РФ определяет максимальное отклонение от этой величины, которое допустимо по каждому муниципальному образованию. Вот для Владимирской области- это 2 %. Что это значит ? Это значит, что у отдельных, повторяю , у отдельных граждан, коммунальный платеж может повыситься не более чем 3, 4 % плюс 2. Это 5, 4 %Больше всего подорожает электроэнергия - на 5,2%.Розничные цены на природный газ вырастут в зависимости от его использования (приготовление пищи , нагрев воды, отопление).Ниже инфляции проиндексированы в этом году тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на услуги отопления .За счет снижения тарифов регоператору 2 зоны- компании «Биотехнологии»- средний тариф по обращению с ТКО с снизился почти на 2% по сравнению с декабрем прошлого года.И как сообщают в департаменте цен и тарифов, в бюджете области предусмотрены субсидии для льготников - почти сто двадцать миллионов рублей.