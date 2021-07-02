В начале июля завершается подача заявок на участие в конкурсе Самая красивая деревня Владимирской области. Уже более полусотни сел и деревень приняли решение посоревноваться за это высокое звание. Конкурс организован региональным советом сторонников партии Единая Россия и уже выходит на международный уровень.

В начале июля завершается подача заявок на участие в конкурсе "Самая красивая деревня Владимирской области". Уже более полусотни сел и деревень приняли решение посоревноваться за это высокое звание. Конкурс организован региональным советом сторонников партии "Единая Россия" и уже выходит на международный уровень.Представителей этих стран не часто дружелюбно встречают на мировых дипломатических полях. Но на пажитях села Усолье гостям всегда рады и готовы показать себя с лучшей стороны.К слову, обычай так принимать дорогих гостей есть и в далеком Иране, как выяснилось потом, на традиционном застолье.Бахрам Хэйдари, советник посольства Исламской республики Иран:- Те люди, которые хлеб-соль едят, они поддерживают друг друга, они не могут чужими быть уже. Иранские и корейские друзья оказались в селе по приглашению директора филиала РАНХиГС Вячеслава Картухина.Вячеслав Картухин, директор филиала РАНХИГС, председатель оргкомитета конкурса "Самая красивая деревня":- Сейчас во время проведения международной конференции, которая проводилась в нашем филиале с участием представителей посольств высокого ранга исламской республики Иран и Северной Кореи мы не могли не приедложить им посетить село Усолье.Рабочей целью визита представителей Ирана и КНДР область стала научная конференция по продовольственной безопасности. Но только здесь, в русской глубинке, они убедились, что наш народ выживет в любой ситуации.- Вот так стирали, и были вещи чистые без всякого порошочка, мылом намылили.Конечно, сегодня в сельских домах хватает современной бытовой техники, и предметы ушедшего крестьянского быта становятся экспонатами импровизированных музеев. Обычно это частные собрания местных жителей.- Серп, ухват,,, в печку, в печку.Но общим делом всегда остается память. Не стоит село без праведника. В Усолье есть мемориальная аллея тех, кто ушел на великую войну и не вернулся к родным очагам. Целыми семьями: Емельяновы, Коруковы, Овчинниковы. Вечную память поют им в сельском храме Казанской иконы Божьей Матери. Его двери открыты и для посланцев атеистической КНДР, и для гостей из исламской республики.Анатолий Курганский, глава администрации Камешковского района:- Мы находимся в селе Усолье, которое по итогам конкурса 2019 года стало лауреатом номинации. Самая красивая деревня))А красота - дело общее. Тут развернуто сельское соревнование - чей полисадник, чье подворье краше и ухоженней. Корейских товарищей заинтересовал чисто российский лайф-хак. Экологично.- Самые разные делают фигуры, чаще всего лебедей.В Усолье есть и уникальный музей. В Иране и Корее технология такого валяния вряд ли востребована, но усольцы российскому валенку посвятили обширную экспозицию, где проводят полноценные экскурсии. Словом, есть чем гордиться, не лыком шиты, гостям рады, и споют, и спляшут.- Выходила на берег Катюша!Своя сельская эстрада на самой высокой точке села не пустует. Здесь в виду живописнейших окрестностей, на крутом берегу реки Уводь, где предки усольцев варили соль, от чего богатели, поймешь, откуда в русском характере - открытость и широта.Галина Лобанова, жительница Усолья:- Ночь не спали, пироги пекли, чтоб где-то что-то удивить. Ой, вы знаете, я родилась в этом селе, у меня родина здесь, деды и прадеды родились здесь и я живу в их доме, которому 200 лет почти. Поэтому такая гордость.Бахрам Хэйдари, советник посольства Исламской республики Иран:- Именно гостеприимство народа, теплота, именно народ мне больше всего понравился.Зин Чжон Хеп, полномочный министр посольства КНДР:- Русский народ он очень добрый, я всегда с большим уважением отношусь к вам, особенно здесь в Усолье. Воздух, природа, только что дети хорошо пели русские песни. Я желаю жителям Усолья здоровья, процветания, счастья))- Счастье общее и доля общая у моей земли и у меня))Андрей Николаев, Мария Головко. Вести Владимир.