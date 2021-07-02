Бывший белорусский министр культуры и посол Павел Латушко, лишенный дипломатического ранга из-за поддержки оппозиции летом прошлого года, заявил о больной психике президента Александра ..

Бывший белорусский министр культуры и посол Павел Латушко, лишенный дипломатического ранга из-за поддержки оппозиции летом прошлого года, заявил о больной психике президента Александра Лукашенко. Оппозиционер поделился мнением на своем ютуб-канале."Гражданин Лукашенко всегда отличался своей бескомпромиссной больной мстительностью", – сказал Латушко.По мнению экс-министра, белорусский президент готов уничтожать граждан и объекты внутри страны исключительно в пропагандистских целях, чтобы по госканалам обвинить демократические государства во враждебном отношении. Он подчеркнул, что Лукашенко "бредит войной". Более того, главе Белоруссии, по мнению оппозиционера, везде мерещатся террористы.Меж тем, бывший дипломат отметил, что с каждым разом все белорусы и демократический мир приходят к очевидному выводу: "террорист в Белоруссии только один". Вероятно, Латушко имел в виду президента Лукашенко.Он иронично подчеркнул, что скоро все узнают сценарий так называемой контртеррористической операции, о которой белорусский президент объявил 2 июля. "Наверно, там будет тайный заговор по отключению энергосистем. Возможно, нападение на военные объекты", – предположил оппозиционер. Политик выразил сожаление, что белорусы все еще вынуждены смотреть это "кино".