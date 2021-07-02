На площадке Единой России обсудили программу медицинской реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией. Свои предложения озвучили ведущие эксперты в области здравоохранения.

На площадке "Единой России" обсудили программу медицинской реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией. Свои предложения озвучили ведущие эксперты в области здравоохранения.Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что на программу реабилитации переболевших ковидом пациентов государство направит 100 миллиардов рублей. "Нужно сформулировать техзадание для законодателей и финансистов, чтобы понять, на что конкретно пойдут средства", – сказал он.Также необходимо обсудить программу обучения и подготовки кадров в этой области, сказал медик. Система реабилитации не заканчивается только закупкой оборудования, подчеркнул главврач Коммунарки.Президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев указал на необходимость изменения законодательства в сфере реабилитации и доработки системы подготовки кадров. "Реабилитация должна быть выделена и законодательно решаться так же, как это было ранее с паллиативной медициной», — считает эксперт.Директор "Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ" Ирэна Погонченкова призвала не допустить повышенной бумажной бюрократической нагрузки на врачей в сфере реабилитации. Она указала на важность цифровизации.Главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко напомнила об отсутствии специализированных центров второго этапа реабилитации, где пациенты долечиваются после основных заболеваний. Первый этап нужно начинать уже в стационаре, уверена она.По ее словам, при переходе на второй этап нужно учитывать интересы пациента, но маршрутизация должна быть прерогативой врачей, заявила Лысенко. "Третий этап идеологически должен быть сочленен в том числе с медико-социальной экспертизой, с передачей документов туда и решением вопроса, в том числе, по хроническим случаям и стойко утраченным функциям", – сказала медик.Заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин пообещал, что предложения специалистов учтут при разработке программы реабилитации.