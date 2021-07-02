Суточный показатель заболеваемости коронавирусом продолжает обновлять максимумы. Сегодня во Владимирской области двести двадцать семь новых заболевших, четыре человека скончались. В больницах региона продолжают открывать новые инфекционные отделения. И сегодня на заседании рабочей группы экспертного совета при уполномоченном по правам человека во Владимирской области заявили, что хирургический корпус ОКБ вновь будет перепрофилирован в ковидный госпиталь.

Суточный показатель заболеваемости коронавирусом продолжает обновлять максимумы. Сегодня во Владимирской области двести двадцать семь новых заболевших, четыре человека скончались. В больницах региона продолжают открывать новые инфекционные отделения. И сегодня на заседании рабочей группы экспертного совета при уполномоченном по правам человека во Владимирской области заявили, что хирургический корпус ОКБ вновь будет перепрофилирован в ковидный госпиталь.Александр Жестков, и.о. директор департамента здравоохранения:- Эта мера вынужденная, потому что на текущий момент мы сталкиваемся с проблемной ситуацией - очень много у нас стало беременных болеть. Если зимой такой процент не наблюдался и вообще стал больше болеть молодой возраст- помолодели люди, которые болеют КОВИДом. Приходится нам принимать это решение и областную клиническую больницу перепрофилировать. Уже со следующей среды, с седьмого июля она начнёт принимать больных с КОВИДом.Медицинский центр в Пиганово, ранее так же служивший инфекционной больницей, пока работает по профилю. Всего в регионе сейчас полторы тысячи ковидных коек, двести из них свободны.До первого сентября прививку от КОВИД -19 должны по плану сделать 656 тысяч жителей региона- это шестьдесят процентов от взрослого населения. На текущий момент вакцинировались лишь сто одиннадцать тысяч человек. За последние две недели люди активизировались , но Спутник ВИ оказался в дефиците. При этом остальных двух видов вакцин в области сейчас нет, сообщают в департаменте. Итогом заседания стали рекомендации чиновникам и общественникам. Надо активизировать разъяснительную работу с населением, довести до людей информацию о порядке оформления медотводов. Главный санитарный врач региона назвала активистов- антипрививочников мракобесами и призвала граждан пользоваться только официальной информацией.Татьяна Данилова, главный санитарный врач Владимирской области:- Зачастую используя, прошу прощение у присутствующих, систему ОБС - все знают, как это расшифровывается, люди слышат и руководствуются при принятии решений, неверного решения - отказа от прививки, они руководствуются сильным давлением на сознание движения так называемых антипрививочников. Ну я их называю мракобесами и чем больше мы людям разъясняем, их движение в противовес так же усиливается. Пока не будет принята ответственность за их действия, чтобы они боялись проводить подрывную работу , они были, есть и будут...