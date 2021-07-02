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<a href="https://33live.ru/novosti/02-07-2021-iz-za-koronavirusa-vladimirvodokanal-pereshel-na-distancionnuyu-rabotu.html" target="_blank">Из-за коронавируса «Владимирводоканал» перешел на дистанционную работу</a> - Из-за третьей волны коронавируса «Владимирводоканал» переходит на дистанционную работу с потребителями. Все обращения городские коммунальщики принимают по электронной почте: ..