28 июня участники паблика «Молодёжь Коврова» в социальной сети ВКонтакте запустили челлендж: они снимают на телефон видео своей вакцинации против Covid-19, а затем размещают его в сети с предложением к землякам повторить.

28 июня участники паблика «Молодёжь Коврова» в социальной сети ВКонтакте запустили челлендж: они снимают на телефон видео своей вакцинации против Covid-19, а затем размещают его в сети с предложением к землякам повторить.Организаторы челленджа «Я привился» путём личного примера показывают, что прививка – это не страшно, развенчивают мифы о вакцинации, рассказывают, как она работает, и просто делятся своими ощущениями после процедуры.Пресс-служба администрации области уточняет, что для участия в челлендже необходимо сделать прививку от коронавируса и выложить пост на страницах в социальных сетях с тематическими хештегами #ЯПривился и #ВместеПротивКоронавируса.