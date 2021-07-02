Владимирскому фотографу-анималисту Александру Шулаеву удалось запечатлеть редкого краснокнижного черного аиста.

Владимирскому фотографу-анималисту Александру Шулаеву удалось запечатлеть редкого краснокнижного черного аиста.Птица охраняется во многих странах, в том числе и на территории России. В нашем районе известно не более чем о пяти парах. За птицей ведется наблюдение. Вырубки леса, осушение топей резко повлияли на популяцию черного аиста, поэтому не каждый сможет увидеть эту молчаливую и осторожную птицу хотя бы раз в жизни.Руслан Жуков, биолог:- Она была сфотографирована недалеко от трассы Владимир – г. Радужный. Птица крайне осторожная. Селится, в основном, далеко от человека. Ведет скрытный образ жизни. И настолько близко встретить, да еще и недалеко от города, проезжей части эту птицу - это настоящая удача.