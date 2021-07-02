На Московском урбанистическом форуме столичные власти сообщили о проектах, которые будут реализованы в будущем.

На Московском урбанистическом форуме столичные власти сообщили о проектах, которые будут реализованы в будущем.Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что крупнейшие парки столицы планируют соединить велодорожками. Проект, который будет реализован в ближайшие три года, получил название "Зеленое кольцо".Примечательно, что Москва входит в число самых зеленых мегаполисов мира. 49% площади города занимают зеленые территории. С 2011 года в столице было создано 30 новых особо охраняемых природных территорий. Их общая площадь – порядка двух двух тысяч гектаров. 26 парковых зон было образовано в 2020 году. Всего в Москве насчитывается 136 памятников природы федерального и регионального значения"По объему и по возможности поездок на велосипедах это будет один из крупнейших в Европе проектов, крайне комфортным и востребованным", – отметил Ликсутов.Напомним, что в июне пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила о создании в Москве первого велосипедного маршрута проекта "Зеленое кольцо" от станции Щукинская МЦД до станции Коптево МЦК.Ранее "Дни.ру" , что московские власти планируют заключить контракт на получение водородного автобуса. Максим Ликсутов считает, что за таким видом транспорта будущее.