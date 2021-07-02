Столкнулся с такой проблемой, что не могу найти номер телефона, по которому можно позвонить если отключили свет? Может быть есть какая-либо единая информационная система, которая сообщает о ..

Столкнулся с такой проблемой, что не могу найти номер телефона, по которому можно позвонить если отключили свет? Может быть есть какая-либо единая информационная система, которая сообщает о причинах отключения электроэнергии и сроки восстановления электроснабжения?А. Крылов,город ВязникиАдминистрация Владимирской области:Сообщить об отключениях электричества и повреждениях объектов электросетей можно по единому круглосуточному бесплатному номеру телефона контакт-центра «Россети Центр и Приволжье»: 8-800-220-02-20.Получить информацию или направить запрос можно с помощью чат-бота в Viber e: 8-920-05-05-777. Информация об установке чат-бота размещена на .Отправив запрос об отсутствии электроэнергии, можно уточнить причины отключения и сроки восстановления электроснабжения. Ответ высылается на электронную почту, указанную при обращении.