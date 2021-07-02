На съезде “Коммунистической партии Коммунисты России” 30 июня утвердили списки кандидатов на предстоящих выборах в Госдуму. Лидер “Коммунистов России” во Владимирской области

На съезде “Коммунистической партии Коммунисты России” 30 июня утвердили списки кандидатов на предстоящих выборах в Госдуму. Лидер “Коммунистов России” во Владимирской области Андрей Никольский возглавил региональную группу списка кандидатов. 33 регион вошел в территориальную группу, которая включает еще три области – Ивановскую, Костромскую и Вологодскую.