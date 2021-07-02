В МЧС прошел конкурс профмастерства.

Во Владимирской области выбрали лучшего начальника караула, лучшего пожарного и лучшего диспетчера МЧС.«Ими стали начальник караула 18-ой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда лейтенант внутренней службы Руслан Зейналов, пожарный 19-ой ПСЧ пятого пожарно-спасательного отряда сержант Андрей Столяров, диспетчер 2-ой ПСЧ первого пожарно-спасательного отряда Мария Гребенчикова», - рассказала редакции «33Live.Ru» руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.Смотр-конкурс профмастерства проводится ежегодно. Он разделён на два этапа. На первом участники демонстрируют свои теоретические знания. На втором – выполняют нормативы по челночному бегу, бегу на один километр, у мужчин – подтягивания, у женщин – отжимания и упражнения на пресс.За звания лучших боролся 21 спасатель из шести отрядов области и одной спецчасти.