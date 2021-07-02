Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку внутриполитической ситуации в стране.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку внутриполитической ситуации в стране.Массовые беспорядки охватили республику в августе 2020 года. После выборов президента 9 августа сторонники оппозиции обвинили Александра Лукашенко в фальсификации результатов и потребовали провести новое голосование. В Минске и других крупных городах прошли жесткие задержания протестующих.Обострение ситуации прокомментировал белорусский лидер. Во время церемонии вручения государственных наград Лукашенко отметил, что если еще десять месяцев назад были люди, которые осуждали грубые действия силовиков на протестных акциях, то сегодня таких нет, потому что "все понимают, что происходит".Президент заявил, что августовские события "обнажили язвы и опухоли" в обществе, которые власти "должны были устранить". Александр Лукашенко добавил, что если же среди белорусов остались те, кто не до конца понял всю ситуацию, то их следует объявить врагами. "Их цель – разрушение государства", – подчеркнул лидер.Отметим, что на сторону белорусской оппозиции встали многие западные политики. В конце июня стало известно о том, что Европейский союз . Александра Лукашенко призвали освободить всех политзаключенных, остановить репрессии и начать общенациональный диалог.