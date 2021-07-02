Вероятно, скоро Москва обзаведется транспортом, работающим на водороде.

Вероятно, скоро Москва обзаведется транспортом, работающим на водороде.Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, выступая на пленарной сессии Московского урбанистического форума, сообщил, что столичные власти в пятницу, 2 июля, планируют заключить контракт на получение водородного автобуса с "одним из российских производителей автомобилей".Объем поставок и сумму контракта Ликсутов не уточнил, но отметил, что с этой компанией власти Москвы сотрудничают достаточно давно. Мол, этот производитель серьезно занимается самыми высокотехнологичными решениями.Заммэра считает, что будущее за водородным видом транспорта. По его словам, столичные власти рассчитывают, что скоро такие автобусы смогут работать в городских условиях.Ранее власти Москвы заявляли о готовности поддерживать отечественных производителей и тестировать транспорт на водороде при его 100%-й безопасности. Это является следующим шагом в развитии экологических поездок. Такой вид топлива помогает сократить выбросы углекислого газа более чем в 10 раз – при использовании выделяются только водяной пар и тепло, которыми зимой можно отапливать салон автобуса.