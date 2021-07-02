Поликлиника признала факт оказания медицинских услуг ненадлежащего качества.

Жительница Мурома судится с местной стоматологической поликлиникой из-за некачественного лечения зуба.Она заключила с учреждением договор на платное оказание медицинских услуг. Дантисты прочистили корневые каналы от инфекции и восстановили зуб. Однако анестезия у пациентки не проходила больше суток. Она обратилась с жалобой в Муромскую стоматологию, но там ей помочь не смогли.Через два дня на медосмотре у невролога ей поставили диагноз: болевая дисфункция левого височно-нижнечелюстного сустава. В частной стоматологии женщине порекомендовали ехать в Москву. В Центральном научно-исследовательском институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии пациентке сделали операцию по удалению зуба. Выздоровевшая муромлянка попыталась разобраться с муромскими медиками полюбовно.«Поликлиника признала факт оказания медицинских услуг ненадлежащего качества и вернула заплаченные по договору деньги. Однако моральный вред и ушерб здоровью пострадавшей в добровольном порядке не компенсировали», - пояснили пресс-служба Муромского городского суда.Сумма заявленного иска не уточняется.