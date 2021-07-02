Думать над установкой новых пластиковых окон приходится в самых разных жизненных ситуациях. Например, если вы строите свой дом или дачу. Если вы заехали в квартиру в новостройке, но окна от застройщика не внушают доверия. Наконец, если вы ищите альтернативу старым деревянным рамам, планируете стеклить балкон или лоджию.

Думать над установкой новых приходится в самых разных жизненных ситуациях. Например, если вы строите свой дом или дачу. Если вы заехали в квартиру в новостройке, но окна "от застройщика" не внушают доверия. Наконец, если вы ищите альтернативу старым деревянным рамам, планируете стеклить балкон или лоджию.Современный рынок ПВХ изделий – это десятки различных производителей с широким модельным рядом и еще больше компаний, которые занимаются установкой. Запутаться в ценах и рекламных предложениях в такой ситуации проще простого. Давайте сразу разберемся, на чем можно экономить, а на чем экономия может быть чревата последствиями.На чем экономить нельзя?Во-первых, на бренде производителя профиля, стеклопакета и фурнитуры. Вы можете выбрать продукцию «noname» бренда, и она даже внешне может быть похожа на окна Rehau, но уже через некоторое время вы убедитесь, что отличия есть – пластик может желтеть, стенки профиля будут тонкими и холодными, а ручки и петли скоро перестанут нормально работать.Во-вторых, убедитесь, что оконная компания действительно является партнером производителя, имеет свои мощности для сбора изделий или заказывает их в сертифицированном цехе. Как . Не исключено, что вы найдете на рынке предложения с подозрительно низким ценником, но в итоге вам предложат под видом немецкого профиля что-то китайское и не такое качественное.В-третьих, не стоит экономить на изоляционных свойствах профиля и стеклопакете. Возможно, имеет смысл взять окна среднего и верхнего ценового сегмента, у которых лучшие показатели изоляции, как от потери тепла, так и шума, у которого мультифункциональный стеклопакет и фурнитура, рассчитанная на много лет использования.Наконец, нельзя экономить на тех, кто будет заниматься замерами и установкой. В идеале, это должна быть та же компания, у которой вы заказываете окна. Если обратиться к «умельцам» без опыта и навыков, вы рискуете установить, пусть и дорогое окно, без соблюдения норм безопасности и с потерей эксплуатационных качеств.На чем реально сэкономить?Нет смысла ставить крутой стеклопакет на холодный балкон или лоджию, которую вы не планируете использовать как жилое помещение.Для многих регионов нет смысла ставить 3 и 4-камерные стеклопакеты, а трех стекол (две камеры) с учетом хорошего профиля хватает в большинстве случаев.Вы также можете экономить на обогреве и охлаждении помещения, если установить окна с «умными» стеклами, которые отражают тепло внутрь помещения или не дают солнечным лучам сильно нагревать комнату.Обратите внимание на акции – часто оконные компании предлагают подарки, бонусы и другие приятные опции вроде москитной сетки или теплого подрамника.