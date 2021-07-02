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<a href="https://33live.ru/novosti/02-07-2021-ne-propustite-subbotnie-vesti-s-tatyanoj-voroncovoj-3-iyulya-v-800.html" target="_blank">Не пропустите субботние вести с Татьяной Воронцовой 3 июля в 8.00</a> - - Свалка разумных идей! Ищем творческие подходы к мусорной проблеме! - Новые факты о жизни Достоевского..Что мы узнали о писателе и не знали о его родственнике? - Текстиль как арт-основа, философия и даже музыка. Когда привычное поражает... - Его имя носит медаль медикам региона. Неизвестные ранее данные о хирурге Орлове. - И путешествие во времени.. Прогуляемся с краеведом по улице Никольской во Владимире.