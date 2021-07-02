На регион обрушилась третья волна коронавируса. Суточные показатели заболеваемости бьют рекорды, инфекционные отделения вновь переполнены, вакцины не хватает. Какова ситуация на текущий момент: как справляются медики, насколько эффективны прививки от КОВИД-19?"Вестям" рассказал главный врач владимирской городской больницы номер 2 Михаил Суханов.

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