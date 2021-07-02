Место установки памятника князю Андрею Боголюбскому необходимо пересмотреть. Об этом заявили владимирские общественники. Среди них – краевед и журналист Валерий Скорбилин. Он принял

Место установки памятника князю Андрею Боголюбскому необходимо пересмотреть. Об этом заявили владимирские общественники. Среди них – краевед и журналист Валерий Скорбилин. Он принял участие в заседании рабочей группы администрации области по вопросу установки памятника. Как оказалось, он должен появиться во Владимире в течение года. С местом уже определились – около Белого дома. Но по мнению