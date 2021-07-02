В момент заполнения необходимых документов сотрудник компании воспользовался доверием пенсионерки и незаметно подложил договор дарения на данную недвижимость...

Сотрудники 3 отделения ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки.Предварительно установлено, что в 2015 году 69-летняя жительница Московской области обратилась в микрофинансовую организацию, которую нашла через сеть Интернет, для получения займа под залог земельного участка. В момент заполнения необходимых документов сотрудник компании воспользовался доверием пенсионерки и незаметно подложил договор дарения на данную недвижимость. После его подписания злоумышленник произвел регистрационные действия, тем самым завладев правом собственности на участок потерпевшей. Когда пожилая женщина поняла, что недвижимость ей не принадлежит, она обратилась в полицию. Материальный ущерб составил свыше одного миллиона рублей.По данному факту следствием ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска УВД по ЗАО задержали подозреваемого – 44-летнего жителя столицы. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможных соучастников преступления, а также на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93