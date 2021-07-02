В рамках реализации социального проекта «Активное долголетие» нацпроекта «Демография» на базе 17 комплексных центров социального обслуживания населения Владимирской области продолжаются занятия для слушателей университета третьего возраста.

В рамках реализации социального проекта «Активное долголетие» нацпроекта «Демография» на базе 17 комплексных центров социального обслуживания населения Владимирской области продолжаются занятия для слушателей университета "третьего" возраста, а также внедряется "Социальный туризм".Это одно из востребованных и эффективных направлений работы с пожилыми людьми – создание условий для социальной реабилитации, организации их досуга, укрепления связи поколений.С учётом рекомендованного режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и запрета на проведение массовых мероприятий, занятия в университете проходят в онлайн-формате, а также очно − для небольших групп уже провакцинированных «студентов». Образовательный процесс осуществляется с привлечением свыше 100 преподавателей и волонтёров. В настоящее время в университете учится более 3,3 тыс. человек.Выбор направлений довольно широкий: от курса «Общественно-политические и правовые знания» до «Здорового долголетия».По программе "Социальный туризм", как сообщает пресс-служба администрации области, в первой половине 2021 года проведено 340 мероприятий, участниками которых стали более 1,5 тыс. человек. С учётом рекомендованного режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и запрета на проведение массовых мероприятий, «путешествия» проходят виртуально − в онлайн-формате, а также очно − для небольших групп уже провакцинированных туристов.Так, например, привитые подопечные отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Гороховецкого комплексного центра социального обслуживания населения посетили Музей купечества в Доме Ершова (Сапожникова).Также для активных пенсионеров, которые уже сделали прививку от коронавируса, работают клубы по интересам и мини-клубы общения. В настоящее время в них занимаются более 3,6 тысячи человек, по сведениям администрации Владимирской области.