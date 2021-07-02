Житель Муромского района подозревается в совершении кражи мобильных телефонов из торгового павильона

Житель Муромского района подозревается в совершении кражи мобильных телефонов из торгового павильонаВ конце ноября прошлого года в дежурную часть отдела МВД России «Муромский» обратился индивидуальный предприниматель, сообщивший, что из его павильона, расположенного в одном из торговых центров города Мурома, похищены шесть мобильных телефонов. Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 57 000 рублей.После проверки записей с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке, было установлено, что к хищению может быть причастен ранее судимый за имущественные преступления 34-летний житель Муромского района.Подозреваемый был задержан на территории соседнего региона. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что проник в павильон вечером, сорвав замок. Похищенные телефоны он позже реализовал.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по обвинению в краже, он заключен под стражу.Фото автора :