Прибыв по указанному адресу, полицейские увидели, что мальчик застрял в конструкции тренажера для спины. Он почти провалился внутрь, но успел зацепиться...

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Ростокино г. Москвы помогли мальчику, застрявшему внутри детской конструкции.В территориальный отдел полиции через службу «02» поступило сообщение о том, что в одном из парков на улице Бажова на детской площадке в конструкции застрял ребенок.Прибыв по указанному адресу, полицейские увидели, что мальчик застрял в конструкции тренажера для спины. Он почти провалился внутрь, но успел зацепиться.Командир отделения отдельного взвода ППСП старший сержант полиции Алексей Чигинев и полицейский отдельного взвода ППСП сержант полиции Владимир Тюрькин держали ребенка, чтобы он не провалился полностью внутрь сооружения. Мальчик сильно испугался, но полицейские успокаивали его и отвлекали разговорами до приезда спасателей, которые впоследствии вскрыли конструкцию, чтобы он смог выбраться. Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.Родители мальчика выразили огромную благодарность сотрудникам полиции за своевременно оказанную помощь, грамотные действия и проявленное неравнодушие.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29