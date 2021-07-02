Аналитик Ростислав Ищенко заявил о завершении проекта Украина и скором исчезновении этого государства

Аналитик Ростислав Ищенко заявил о завершении проекта "Украина" и скором исчезновении этого государстваПолитический обозреватель Ростислав Ищенко выразил мнение, что Украина как государство больше не может существовать. Во время интервью на ютуб-канале PolitWera он заявил, что данный проект фактически завершен. По версии эксперта, Украина "исчезает у нас на глазах".Политолог назвал причины этого явления. Невозможность дальнейшего существования Незалежной Ищенко связал с тем, что за это государство никто не хочет постоянно платить. Однако, по мнению эксперта, с определенной периодичностью возникают желающие "за мзду малую" использовать украинскую территорию в личных целях.Меж тем, эти бенефициары по итогу забирают в три раза больше средств, чем изначально вложили, считает Ростислав Ищенко. Именно поэтому эксперт подчеркнул, что Украина как государство уже не может существовать и исчезает.Наиболее вероятным итогом вышеназванного "эксперимента", по мнению политолога, является "расползание украинства по миру". Он отметил, что "почувствовавшие себя отдельным народом" не смогут существовать ни в качестве соседей России, ни как граждане государства, которое дружественно настроено к РФ.Ищенко уверен, что такие люди не смогут стать частью многонационального государства, в котором русские и украинцы как граждане будут равны, а русский язык будет признан государственным наряду с украинским.