Посол Италии в России Паскуале Террачано заявил, что открытие границ для российских туристов зависит только от темпов вакцинации.

Посол Италии в РоссииПаскуале Террачанозаявил, что открытие границ для российских туристов зависит только от темпов вакцинации.Ситуация с коронавирусом в России по-прежнему сложная, поскольку распространяются новые штаммы. Из-за этого многие страны остаются недоступными для туристов. В частности, невозможно посетить Италию, где суточный прирост числа заразившихся в разы меньше, чем в РФ.В пятницу, 2 июля, беседуя с журналистами, итальянский посол в Москве Паскуале Террачано заявил: чем скорее россияне вакцинируются от коронавируса, тем быстрее откроются границы. Дипломат сожалеет, что граждане РФ так медленно прививаются. "Хотя их страна первая изобрела вакцину", – подчеркнул Террачано.Он также сообщил, что в посольстве Италии в России занимаются перевыпуском туристический виз, срок которых истек во время пандемии коронавируса. Однако даже если визы восстановят, ими невозможно будет воспользоваться из-за низких темпов вакцинации, отметил дипломат.Напомним, за последние сутки в России было 23 218 новых случев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, 13,2% не имеют клинических проявлений болезни. Выздоровели 18 197 человек, скончались от ковида 679 пациентов. Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Москве – 6 893.