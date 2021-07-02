Деньги будут перечислены одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет

Деньги будут перечислены одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 летПрезидент России Владимир Путин 2 июля подписал указ, согласно которому, в период с августа по декабрь 2021 года для семей, имеющих детей, будет выделено по десять тысяч рублей в расчете на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.Из документа, опубликованного на сайте главы государства, следует, что единовременная выплата полагается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство РФ (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года).Кроме того, данная мера социальной поддержки рассчитана на инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющих гражданство РФ и обучающихся по основным общеобразовательным программам, либо на одного из их родителей (законных представителей).Согласно указу, получатели единовременной выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд РФ за назначением такой выплаты до 1 ноября 2021 года.В документе подчеркивается, что указанная мера поддержки не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.