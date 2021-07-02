Взнос за капремонт дома планируют увеличить. Минстрой обосновал необходимость такой меры существенным влетом цен на стройматериалы.

Взнос за капремонт дома планируют увеличить. Минстрой обосновал необходимость такой меры существенным влетом цен настройматериалы.Ведомством предложено повысить стоимость контрактов по капитальному ремонту многоквартирных домов до 25%. Причем делать это предполагается без дополнительных конкурсов.О нововведении заявил замминистра Минстроя Максим Егоров. Он рассказал, что за долгое время во многих регионах России взнос за капремонт ни разу не увеличивался. При этом в разы подскочила стоимость материалов и работ.Также чиновник предложил проводить разъяснительную работу с россиянами о причинах роста платы за капремонт жилья. Положительным примером он считает Липецкую область, где при повышении этой статьи услуг ЖКХ людям доходчиво объяснили все плюсы нововведения.По словам Максима Егорова, непонимания среди населения не было. Ранее глава государства Владимир Путин поставил перед правительством задачу подготовить программукапремонта школ.Напомним, с 1 июля произошло ежегодное повышение цен на . В среднем по стране тарифы увеличились на 3,3%. Власти будут следить за тем, чтобы необоснованного роста цен не происходило.