В Центробанке рассказали, что будет изображено на этих банкнотах.

Вполне возможно, на новой купюре достоинством в 1000 рублей могут появиться Нижегородский Кремль и другие достопримечательности столицы Поволжья: Собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и Чкаловская лестница, а обновленную банкноту в 5000 рублей могут украсить екатеринбургская Плотинка и Дом Севастьянова.Об этом рассказал газете Известия заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев, уточнив, что именно такие символы предварительно набрали наибольшее количество оценок Экспертных групп Банка России. Ожидается, Совет директоров ЦБ разработает и утвердит окончательный вариант дизайна новых банкнот уже до конца этого года.Выбирать достопримечательности для новых купюр в 1000 и 5000 рублей Центробанку помогали жители страны, а в середине мая эксперты регулятора выбрали боле десяти самых часто упоминаемых из предложенных россиянами символов.