Репосты, лайки, комментарии. Чем делились пользователи сети, чему удивлялись? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. О самом интересном за неделю расскажет Мария Платанюк.

Репосты, лайки, комментарии. Чем делились пользователи сети, чему удивлялись? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. О самом интересном за неделю расскажет Мария Платанюк.Ралли "Золотые ворота", Сергейцево в извести, портрет Левитана от уличных художников и спасение котёнка в Коврове.О ярком сетевом расскажу прямо сейчас.Но вначале заглянем в инстаграм ГТРК "Владимир". Здесь - история любви Фёдора Шаляпина и ускользающая красота владимирских наличников. А в "вестийном" Тик-Токе, который отметил свои первые полгода, вы можете найти рецепт окрошки из поваренной книги 18-го столетия, самую сладкую клубнику и лайфхак по выращиванию осетров.Одной из главных тем недели стала погода. Жители региона благославляли дождь и долгожданную прохладу.В ленте - и ночная гроза в Коврове, и хроники урагана. В ряде районов смена погоды отметилась шквалистым ветром. Вот так сносит крышу в микрорайоне Пиганово. Кстати, у этого видео есть и продолжение.В Арсаках сильный ветер выкорчевал деревья. А это дождь в Гусь-Хрустальном. Не аномальный, вполне обычный.А вот общественники из "Владимира будущего" в жару провели интересный эксперимент. Они замеряли температуру в разных точках города. Результаты - говорящие. На газонах и у фонтанов зной переносить легче всего. Активисты уверены: нужно высаживать больше многолетников, а вместо пешеходных ограждений нужны кусты.Далее - крик души из Суздальского района. О коммунальной засухе мы рассказывали в эфире. Кадры из села Порецкое. А это Кидекша. Жизнь "по капле", иронизируют люди.Жители Сергейцево задыхаются от известковой пыли. По словам пользователей, местный предприниматель засыпал проезд на озеро Переханово белым щебнем. В итоге - пыль покрыла огороды, дома, людей, животных и авто. Закрыть дорогу нельзя - это пожарный проезд на водоём.История о силе доброты - из Киржача. На трассе в 30-градусную жару перевернулся большегруз. На помощь водителю пришла Кристина Маганова. Она же нашла кран, чтобы вытащить машину из кювета. Кристину уже называют "ангелом". На этой же трассе она спасала людей и в лютый мороз.Тревожные фотографии в «Подслушано Судогда». Заброшенная заправка в деревне Бараки - теперь свалка пластиковых отходов.В Коврове - ребёнок на крыше подъезда. "Примите меры, пока не случилась беда".Блог «Заметки спасателя» напоминает о важной дате. Поисково-спасательный отряд Коврова отметил 22-ю годовщину. Службу несут в режиме 24/7. Помогая и людям, и животным. Недавняя история - спасение котёнка на Социалистической. Он застрял между стенками старой постройки.Это стаи ласточек на Ковровском проспекте Строителей.Черепаха-потеряшка на улице Воскресенской. А это утиная семья на одном из городских прудовИ крутой мейнкун. А в "Природе Владимирской области" - поединок полевых луней, семейная прогулка крякв и нашествие чаек на Марьинском полигоне у Пенкино.В Гороховце подросший птенец пёстрого дятла, который постоянно просит есть. И стадо овец. «Ждут автобус7», - вопрошают пользователи.Вам мы рассказывали о покровском кабане-пастухе. И вот тревожная новость. Тумба пропал. Сделав очередную дырку в заборе, убежал с подопечными. Козы вернулись, а он нет. Хозяева продолжают поиски поросёнка.Потрясающие кадры в "Типичном Владимире". Хроники вечернего города. Красоту в ленту добавляет и паблик "Тайны ЗАТО Радужного". Коростелёво, Фрязинская старица, Рогановская заводь.Серебристые облака замечены над Судогдой.И немного спорта. Судогодский паблик предлагает оценить ралли "Золотые ворота".Кадры сделаны с квадрокоптера на территории Ликинского карьера во время очередного этапа гонок. А вы как считаете, есть ли аналогия с компьютерной игрой "Need for speed"?И в финале - новые грани творчества владимирских уличных художников. На трансформаторных будках появились яркие работы. В их числе и портрет Юрия Левитана.Ваших интересных фото и видео мы, как обычно, ждём по номеру "вестийного" WhatsApp. Подписывайтесь на аккаунты ГТРК "Владимир" во всех соцсетях. Будьте с нами в эфире и в сети. До встречи.