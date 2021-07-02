За последние пять лет 100 художников-волонтеров нарисовали более 200 картин на деревьях. Об акции ПаркАрт в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

За последние пять лет 100 художников-волонтеров нарисовали более 200 картин на деревьях. Об акции "ПаркАрт" в своем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.Рисование помогает лечить поврежденные деревья в парках и на природных территориях Москвы, объяснил смысл акции градоначальник. "Для размещения будущих картин специалисты подбирают деревья с большими вертикальными трещинами-морозобоинами, дуплами и оголёнными участками ствола", – рассказал мэр.Поврежденные участки деревьев очищают от гнили, лишайников, мха и остатков коры. Проводится дезинфекция, дупла пломбируют специальной смесью.Затем наносятся 1-2 слоя водоотталкивающей грунтовки. Художники используют стойкие и безопасные акриловые краски.Рисунок становится своеобразным лечебным пластырем. Под ним раны дерева постепенно затягиваются и полностью заживают."ПаркАрт" продлевает деревьям жизнь. И делает наши парки еще краше и привлекательнее", – подчеркнул Собянин.В акции принимают участие более 10 природных территорий Москвы. Среди них – Измайловский, Косинский, Кусковский, Терлецкий лесопарки.В прошлом году к акции присоединились природно-исторические парки "Кузьминки-Люблино", "Москворецкий", "Тушинский", ландшафтный заказник "Лианозовский" и другие. В текущем году – природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево".Акция не помогает не только деревьям, но и москвичам. В непростые дни пандемии эстетически приятные и полезные мелочи поднимают настроение горожан.