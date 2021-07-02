Злоумышленник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей посредством интернет-сайта и собственноручно вписывал данные клиента...

«Оперуполномоченные ОЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве выявили факты продажи фиктивных медицинских документов, связанных с вакцинацией против новой коронавирусной инфекции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей посредством интернет-сайта за 500 рублей и собственноручно вписывал данные клиента. После он обращался в службу доставки или такси, с помощью которых отправлял справки, прилагая номер своей банковской карты к посылке, куда покупатель должен был перевести денежные средства в размере около четырех тысяч рублей.Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе проверочной закупки в одном из мессенджеров приобрели сертификат о вакцинации против COVID-19, якобы выданный одной из городских поликлиник, а также справку о прохождении лабораторного исследования на антитела к коронавирусу, оформленную в популярном центре клинической диагностики Москвы.В ходе проверки установлено, что оба документа являются поддельными.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Измайловском шоссе оперативники задержали 33-летнего ранее судимого жителя столицы.Отделом дознания ОМВД России по району Измайлово г. Москвы возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.Полицейские напоминают, что уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73