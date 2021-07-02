Наставником владимирского Торпедо назначен Сергей Дубровин.

Наставником владимирского "Торпедо" назначен Сергей Дубровин.Сергей Дубровин родился в 1982 году в Ташкенте. Однако является воспитанником владимирского футбольного клуба. Выступал за “Торпедо” с 1999-й по 2016-й год, играл на позиции полузащитника. Пока будет работать с приставкой И.О. На новую должность он перешел с позиции старшего тренера.Всего Сергей провел за “Торпедо” 320 матчей и забил 7 голов. Также выступал за «Динамо» (Минск), «Локомотив» (Витебск), «Уралан-Плюс» (Москва), «Звезду» (Рязань).Работал тренером в «Торпедо-м-СДЮСШОР» (Владимир).Напомним, ранее стало известно, что продлевать свой контракт экс-наставник команды. По его словам, решение было принято после поражения в 24-ом туре дома от «Знамени Труда».Фото: