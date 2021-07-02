Наставником владимирского Торпедо назначен Сергей Дубровин.
Наставником владимирского "Торпедо" назначен Сергей Дубровин.
Сергей Дубровин родился в 1982 году в Ташкенте. Однако является воспитанником владимирского футбольного клуба. Выступал за “Торпедо” с 1999-й по 2016-й год, играл на позиции полузащитника. Пока будет работать с приставкой И.О. На новую должность он перешел с позиции старшего тренера.
Всего Сергей провел за “Торпедо” 320 матчей и забил 7 голов. Также выступал за «Динамо» (Минск), «Локомотив» (Витебск), «Уралан-Плюс» (Москва), «Звезду» (Рязань).
Работал тренером в «Торпедо-м-СДЮСШОР» (Владимир).
Напомним, ранее стало известно, что продлевать свой контракт экс-наставник команды. По его словам, решение было принято после поражения в 24-ом туре дома от «Знамени Труда».
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