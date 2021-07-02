Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что новая реформа погубит страну.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что новая реформа погубит страну.С 1 июля на Украине вступил в силу закон о рынке земли. Документ расширил возможности для иностранцев на покупку сельскохозяйственных угодий. Им разрешили не согласовывать сделки с властями.Бывший министр отметил, что с принятием реформы доля аграрной продукции в украинском экспорте увеличится, однако государство потеряет контроль над территориями. По мнению Суслова, теперь иностранные компании смогут активнее вмешиваться во внутренние и внешние дела страны.В эфире канала "Первый независимый" эксперт предупредил украинцев о риске голода. Суслов предположил, что может сложиться ситуация, когда простым гражданам будет нечего есть, но экспорт будет продолжаться, так как в нем заинтересованы транснациональные компании.С критикой нового закона ранее выступила бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Политик заявила, что документ нарушает как минимум двадцать две статьи Конституции. Она .Тимошенко подчеркнула, что не собирается сдаваться. Экс-премьер пообещала в скором времени провести референдум за отмену рынка земли. Политик заверила, что не позволит действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде распродать сельскохозяйственные угодья.