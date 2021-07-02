Сегодня около 14 часов загорелось швейное производство в городе Александрове.

Сегодня около 14 часов загорелось швейное производство в городе Александрове.2 июля в 13.59 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на швейном производстве в городе Александрове (ул.Киржачская,д.23).На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. В 15.07. было ликвидировано открытое горение.В результате пожара никто не пострадал. Пострадала кровля и внутренняя отделка помещений 2-го этажа. Площадь пожара составила 240 кв. м. К тушению пожара привлекаются 22 человека личного состава и 8 единиц техники, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирскойц области.Фото МЧС по Владимирской области, фото и видео