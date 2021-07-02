Сегодня около 14 часов загорелось швейное производство в городе Александрове.
<a href="https://33live.ru/novosti/02-07-2021-v-aleksandrove-likvidiruyut-krupnyj-pozhar-na-proizvodstve.html" target="_blank">В Александрове ликвидируют крупный пожар на производстве</a> - Сегодня около 14 часов загорелось швейное производство в городе Александрове.
[url=https://33live.ru/novosti/02-07-2021-v-aleksandrove-likvidiruyut-krupnyj-pozhar-na-proizvodstve.html]В Александрове ликвидируют крупный пожар на производстве[/url] - Сегодня около 14 часов загорелось швейное производство в городе Александрове.