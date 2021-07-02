Купель или тайный вход? В александровских соцсетях обсуждают случайную находку в городском парке.

Купель или тайный вход? В александровских соцсетях обсуждают случайную находку в городском парке.О ней рассказала глава администрации района Анна Кузнецова. Во время благоустройства парка там обнаружили лаз, затопленный водой. Воду решили бережно откачать, а работы на участке приостановить для дальнейших исследований. В интернете предполагают, что это может быть тайный вход в библиотеку Ивану Грозного. Большинство комментаторов с этим мнением не согласны и выдвигают свои варианты, что это купель усадьбы Первушиных или родник. Ждем результатов исследований.