Злоумышленник пытался сбыть медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.», которая в присутствии понятых изъята...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Арбат задержали молодого человека, подозреваемого в попытке сбыта государственной награды СССР.В полицию поступила информация о том, что в одной из скупок на улице Арбат неизвестный пытается сбыть предмет, схожий с государственной наградой.Сотрудники полиции по адресу места происшествия задержали подозреваемого – 21-летнего москвича. Злоумышленник пытался сбыть медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.», которая в присутствии понятых изъята. Проведенным исследованием установлено, что она является подлинной государственной наградой СССР. Со слов злоумышленника медаль ему досталась от родственников.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60