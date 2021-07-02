Совершено 19 вылетов.

За июнь и первый день июля санавиация Владимирской области совершила 19 вылетов. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.«Эвакуировано 12 пациентов и оказано 7 консультаций», - уточнил заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Областной клинической больницы Сергей Аксёнов.Вылеты были совершены в Муром, Александров, Меленки, Красную Горбатку, а также в другие города и районы. Пациентов перевозили как в клиники Владимира, так и в ведущие федеральные медучреждения – в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, в клинику Сеченовского Университета, в Приволжский исследовательский медицинский университет Нижнего Новгорода.Санавиация работает в круглосуточном режиме.Напомним, что . Объём услуг до конца года – 300 лётных часов. Вертолёт оснащён всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе службы – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер.В прошлом году в регионе открыли вертолётную площадку на территории Областной клинической больницы. Весной подрядчик к строительству второй - на территории ОДКБ.