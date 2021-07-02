Одного будут судить. Второй - в розыске.

Во Владимирской области на скамье подсудимых оказался аферист, который украсть кабельно-проводниковую продукцию на сумму 12 млн рублей. Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере передано в суд.В июне прошлого года два товарища договорились обманным путём завладеть имуществом ООО «Холдинг Кабельный Альянс».Один злоумышленник, представляясь работником ПАО «Россети», оформлял документы для приёма-передачи товара от перевозчика, а также организовывал и осуществлял разгрузку. Сообщник заключил фиктивный договор и занимался продажей кабеля.В ходе переговоров на предприятии усомнились в честных намерениях клиентов и обратились в полицию. Выяснилось, что организация, от имени которой покупатель вёл диалог о купле-продаже ничего о закупке не знает. Решено было довести сделку до конца. Процесс курировали в управлении экономической безопасности МВД региона.В середине октября кольчугинский завод отправил товар по согласованному адресу в Липецк. Грузовик сопровождали оперативники, которые и задержали подозреваемого в совершении преступления. Его подельника взять пока не удалось. Он находится в розыске.Уголовное дело рассмотрит Левобережный районный суд Воронежа.