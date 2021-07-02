В Костромской области начата проверка действий сотрудницы медучреждения, допустившей некорректное поведение в отношении пациентки. На размещенном в соцсетях видео видно, как медработник ..

В Костромской области начата проверка действий сотрудницы медучреждения, допустившей некорректное поведение в отношении пациентки. На размещенном в соцсетях видео видно, как медработник бьет пожилую женщину по лицу.Комментарий по факту запечатленного на видео нарушения дал главный врач больницы Евгений Нечаев. По его словам, в данный момент городской больницей Костромы при участии департамента здравоохранения проводится проверка. Виновный сотрудник понесет жесткое наказание, вплоть до увольнения. Пациенту принесены извинения.«В настоящее время администрацией больницы проводится проверка. Сотрудник отстранен от работы и будет уволен по результатам проверки. Материалы будут переданы в органы прокуратуры для оценки юридической стороны действий сотрудника. Кроме того, к руководству отделения будут применены меры дисциплинарного взыскания за ненадлежащую организацию работы среднего медпесонала. Пациенту принесены извинения, родственникам пациента также в ближайшее время будут принесены извинения», - сказал главный врач городской больницы Евгений Нечаев.