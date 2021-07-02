Начало стрельбы: днём с 8:00 до 18:00, ночью с 20:00 до 24:00 (кроме субботы, воскресенье и праздничных дней).

Начало стрельбы: днём с 8:00 до 18:00, ночью с 20:00 до 24:00 (кроме субботы, воскресенье и праздничных дней).Население предупреждают, что КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ заходить на территорию запретной зоны полигона.Граница полигона проходит: по южной полосе отчуждения от ж/д станции Сергейцево до озера Дарьино, лес юго-восточнее посёлка Новки, озеро Подраменное, озеро Глубокое, озеро Заборное, озеро Жидилово на границе Ковровского и Камешковского районов.Границы запретной зоны полигона в полевых дорогах, обочинах, полосах отчуждения ж/д обозначены знаками предупреждения белого цвета с красной каймой с надписями: «СТОЙ, СТРЕЛЯЮТ! ПРОЕЗД И ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН!».Перестановка, замазывания и уничтожение знаков ЗАПРЕЩАЕТСЯ!Несмотря на запретные знаки, которые выставлены по всему периметру запретной зоны, имеют место случаи проникновения лиц, особенно детей и подростков, которые собирают гильзы и другие предметы, а также взламывают заборы блиндажей, похищают оборудование полигона, чем наносят большой материальный ущерб части и ставят под угрозу свою жизнь.На территории запретной зоны КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ трогать неразорвавшиеся снаряды, мины, взрыватели, трубки и другие металлические предметы, оборудование, которые находится под высоким напряжением, а также собирать ягоды, грибы, ловить рыбу, охотятся и самовольно косить траву.Проезд и проход или производство каких-либо сельскохозяйственных работ на территории полигона необходимо согласовывать с командиром войсковой части 30616.Ответственность за последствия нарушения границ полигона несет нарушитель.Фото