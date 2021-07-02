В воинской части он не появлялся почти три недели.

В Муроме майора 28 понтонно-мостовой бригады на полтора года отправили в колонию-поселение за самовольное оставление части.Владимирский гарнизонный военный суд вынес приговор офицеру, который более 10 суток не появлялся на службе.«Андрей Чекунов 3 августа без уважительных причин не явился на в воинскую часть №45445. Он объявился лишь спустя 19 дней - 22 августа», - рассказали в военном следственном отделе СК РФ по Владимирскому гарнизону.В результате он признан виновным в неявке на службу и следующие полтора года проведёт в тюрьме.Ранее мы сообщали, что за самоволку контрактника той же части на 25 тысяч рублей.