Иномарка вспыхнула около часа ночи. ЧП произошло возле дома №26 на улице Дзержинского в Муроме. 12 огнеборцев прибыли на место. Из моторного отсека автомобиля вырывалось пламя. Пожарные

Иномарка вспыхнула около часа ночи. ЧП произошло возле дома №26 на улице Дзержинского в Муроме. 12 огнеборцев прибыли на место. Из моторного отсека автомобиля вырывалось пламя. Пожарные ликвидировали возгорание на 3 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. О причинах пожара не сообщается. Напомним, недавно в Муроме подожгли грузовую ГАЗель. Среди ночи жители улицы Экземплярской услышали хлопки