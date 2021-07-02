Майор муромской понтонно-мостовой бригады почти на месяц ушел в самоволку, за это его отправили в колонию. Военного офицера признали виновным в неявке в срок без уважительных причин на

Майор муромской понтонно-мостовой бригады почти на месяц ушел в самоволку, за это его отправили в колонию. Военного офицера признали виновным в неявке в срок без уважительных причин на службу. Как сообщает военный Следком, майор понтонно-мостовой бригады 3 августа 2020 года должен был явиться в расположение части, но вместо этого пропал и “праздно проводил время по