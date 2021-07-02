В настоящее время ведётся подготовка к судебному разбирательству.

В Муроме вновь «отличились» местные военнослужащие. Городской суд рассмотрит дело о взятке, которую получил от солдата старший по званию.Как сообщает пресс-служба Муромского горсуда, деньги были переданы за возврат телефона, ранее взятого у рядового.Иск подан Военной прокуратурой Владимирского гарнизона.«Приговором Владимирского гарнизонного военного суда мужчина признан виновным в получении взятки, которой распорядился по своему усмотрению. Поскольку сделка является ничтожной и совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, то с ответчика подлежит взысканию денежная сумма», - пояснили в суде.В настоящее время ведётся подготовка к судебному разбирательству.Напомним, что , которые фиксируются в подразделениях, размещённых в Муроме. В прошлый раз за был пойман и осуждён старший сержант одной из воинских частей.