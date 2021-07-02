На хозяина квартиры завели уголовное дело. Прокуратуры с полицейскими провели проверку соблюдения миграционного законодательства. Как было установлено, житель микрорайона Оргтруд

На хозяина квартиры завели уголовное дело. Прокуратуры с полицейскими провели проверку соблюдения миграционного законодательства. Как было установлено, житель микрорайона Оргтруд фиктивно прописал в своей квартире 12 иностранцев. Хозяину квартиры грозит до 3-х лет лишения свободы.