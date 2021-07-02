На хозяина квартиры завели уголовное дело. Прокуратуры с полицейскими провели проверку соблюдения миграционного законодательства. Как было установлено, житель микрорайона Оргтруд
<a href="https://33live.ru/novosti/02-07-2021-v-orgtrude-muzhchina-propisal-u-sebya-doma-12-gastarbajter.html" target="_blank">В Оргтруде мужчина прописал у себя дома 12 гастарбайтер</a> - На хозяина квартиры завели уголовное дело. Прокуратуры с полицейскими провели проверку соблюдения миграционного законодательства. Как было установлено, житель микрорайона Оргтруд
[url=https://33live.ru/novosti/02-07-2021-v-orgtrude-muzhchina-propisal-u-sebya-doma-12-gastarbajter.html]В Оргтруде мужчина прописал у себя дома 12 гастарбайтер[/url] - На хозяина квартиры завели уголовное дело. Прокуратуры с полицейскими провели проверку соблюдения миграционного законодательства. Как было установлено, житель микрорайона Оргтруд