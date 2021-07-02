Посетители смогут полистать фотоальбом, поиграть в настольные игры, почитать книги.

В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась выставка «Про наше советское детство». В зале представлены 76 экспонатов, среди которых одежда, игрушки, школьные учебники, журналы, плакаты, рисунки, фотографии, письма.Торжественное открытие состоялось с участием генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергея Рыбакова, детского омбудсмена Юлии Раснянской, директора Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи Татьяны Сдобниковой.«Гости отметили, что выставка получилась яркой и интересной», - рассказали в пресс-службе ВСМЗ.Она поможет взрослым вспомнить замечательные дни своего детства, а юные посетители узнают, как жили без интернета и телефонов их родители, бабушки и дедушки.Пространство поделено на тематические зоны, в которых представлены вещи определённой эпохи. С некоторыми предметами связаны личные истории сотрудников учреждения.«Посетители смогут полистать фотоальбом, поиграть в настольные игры, почитать книги. Этикетаж к витринам выполнен с учётом потребностей людей с нарушениями зрения», - подчеркнули в музее.Выставка будет работать в МЦ «Палаты» с 1 июля по 3 октября.