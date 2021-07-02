В России произошёл первый случай лишения человека единственного жилья за долги. Квартира жителя Екатеринбурга Аркадия Поторочина ушла с молотка за 8,25 миллиона рублей. Поторочин задолжал ..

В России произошёл первый случай лишения человека единственного жилья за долги. Квартира жителя Екатеринбурга Аркадия Поторочина ушла с молотка за 8,25 миллиона рублей.Поторочин задолжал 21,4 миллиона рублей и был признан банкротом в 2018 году. Кредиторы предложили заменить его пятикомнатную квартиру на однокомнатную. Такое решение одобрил и суд, посчитав жилплощадь достаточной для проживания одного человека, не состоящего в браке и не имеющего детей. Поторочин пытался оспорить решение, но безуспешно, сообщают "".